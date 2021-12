IRPINIA.Cultura,aperto il museo MIA di Avella con ingresso gratuito,ecco gli eventi natalizi in tutta la provincia.

Le iniziative culturali non mancano nella provincia di Avellino in questo periodo natalizio. Nella cittadina archeologica di Avella è possibile prenotare l’accesso gratuito al Museo Archeologico ed Immersivo MIA per scoprire i reperti archeologici e le realtà virtuali. Le aperture sono previste per le prossime domeniche a partire dal 26 dicembre dalle ore 17.00 alle 19.00, è necessaria la prenotazione al numero 333 88 47 353 e l’esibizione del green pass. All’apertura delle aree museali è possibile abbinare anche la visita al meraviglioso Anfiteatro Romano. Tantissimi gli eventi in programma fino a gennaio e anche oltre, alcuni di questi godono della collaborazione di Fondazione Sistema Irpinia con “Natale al Borgo”,i dettagli degli appuntamenti sono leggibili nella pagina social di “Hirpinia”. A Montefalcione continua “La magia del Natale”, così come a Volturara nella Valle del Dragone, a Calitri , a Monteforte, ad Aiello del Sabato,Ariano Irpino, Morra de Sanctis, Montemiletto, Grottolella, Savignano, Lacedonia e Parolise con commedie teatrali, concerti, mostre, cineforum, spettacoli musicali, focus e presentazioni, tombolate, mercatini e animazione per i bambini. A Flumeri il Forum dei Giovani ha organizzato per il 27 dicembre il concerto con “Banana Split”, a Lapio invece il 2 gennaio ci sarà la mostra fotografica “Repreta” con Stefano Catino. A Summonte, uno dei borghi più belli d’Italia, fino al 31 dicembre spazio ai bambini con la Baita degli Elfi,la Torre dei Giocattoli e l’ufficio di Babbo Natale. Ad Ariano Irpino la compagnia teatrale “La Fermata” ha programmato la commedia “Le allegre comari di Windsor” nei giorni 30 dicembre e 2 gennaio, a Solofra visitatori e turisti troveranno i mercatini fino al 6 di gennaio, a Bonito gli “Incontri d’Arte al Convento” con una mostra di pittura che permarrà nella sala museale fino all’8 gennaio, un’altra mostra di pittura è stata allestita a Serino con “Arte in Locanda” fino al 30 gennaio , a Monteverde presso il Castello è stata allestita un’area dove ci sono stand e animazione. Presso il Museo MAM di Montevergine fino al 31 dicembre i passi della devozione con “I racconti del pellegrino”, poco distante, ad Ospedaletto d’Alpinolo il 6 gennaio ci sarà un momento musicale con “Sannio Guitar Ensemble” invece a Capocastello di Mercogliano nei luoghi suggestivi dell’antico borgo ci sarà il Presente Vivente. Per gli appassionati di trekking “Irpiniavventura” propone per il 31 dicembre l’aperitivo in vetta. Al Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino si alterneranno grandi nomi sul palco con Massimo Ranieri, Nino d’Angelo, Lina Sastri, Irene Grandi,Vinicio Capossela, Claudio Baglioni, Rossella Brescia, Gabriele Cirilli e tanti altri. Nella bassairpinia il Comune di Lauro ha programmato iniziative musicali, teatrali ed artistiche con il “Lauro Festival” fino al 20 gennaio e una mostra “L’anima calda del ferro” con Sebastiano Acerra. Un eventi di altissimo livello culturale è quello organizzato dall’ente Provincia di Avellino “Nel Regno di Dante” , rassegna bibliografica a cura della Biblioteca Provinciale Capone che terminerà il 15 gennaio. A Rotondi il 27 dicembre “Ciuccio di Fuoco” con spettacoli musicali con “I bottari della cantica popolare” e a proposito di fuoco a Mugnano del Cardinale il 1 gennaio ci sarà “Il Falò di San Silvestro” . “La Passione di una Vita” è la mostra dedicata a Franco Penta che sarà inaugurata il 28 dicembre a Fontanarosa. Lunedì 27 dicembre presso l’Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi ci sarà “Soul Gospel” . Fino al 6 gennaio, a Piazza degli Irpini a Montella l’amministrazione comunale ha organizzato la mostra dei presepi, gli orari di apertura sono tutti i venerdì dalle 16 alle 19 , tutti i sabato e le domeniche dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, l’ingresso è gratuito ed è obbligatoria l’esibizione del green pass.

