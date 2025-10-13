“Incontri di Gusto” al Moera: un viaggio tra sapori autentici e natura ad Avella

Lunedì 13 ottobre, dalle 11:00 alle 18:00, l’Azienda Agricola Il Moera di Avella (AV) aprirà le sue porte per ospitare un evento unico dedicato al mondo dell’enogastronomia di qualità: “Incontri di Gusto”, organizzato in collaborazione con Eccellenze di Paolo Esposito.

Una giornata immersa nella natura, tra sapori autentici, musica dal vivo e showcooking, pensata per celebrare la passione per i prodotti del territorio e la valorizzazione del gusto vero.

Un’esperienza sensoriale tra tradizione e innovazione

Durante la giornata, i partecipanti potranno degustare prodotti d’eccellenza provenienti da aziende selezionate, assaporare piatti dolci e salati preparati da grandi chef e vivere un’esperienza di convivialità all’insegna della qualità e della condivisione.

L’evento nasce con l’obiettivo di mettere in risalto il lavoro di chi, con dedizione e rispetto per la terra, continua a credere nel valore del territorio e dell’autenticità.

Musica, degustazioni e showcooking

Il programma della giornata prevede momenti di musica dal vivo, degustazioni guidate e dimostrazioni culinarie che permetteranno al pubblico di scoprire nuove combinazioni di sapori e di conoscere da vicino i protagonisti dell’eccellenza agroalimentare campana.

Informazioni e contatti

Azienda Agricola Il Moera – Via delle Centurie, Avella (AV)

081 825 2924

‍ Evento a cura di Paolo Esposito e Francesco Fusco