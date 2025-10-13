Violento incidente stradale ad Avellino: diversi feriti trasportati in ospedale

Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16, ad Avellino, poco prima della rotatoria che conduce a Torette di Mercogliano.

Secondo le prime informazioni, due veicoli si sono scontrati frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato molto forte e ha provocato ferite ai conducenti e ai passeggeri.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino.

Presenti anche gli uomini della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità, rallentata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Le condizioni dei feriti non sono al momento note. Le indagini proseguono per chiarire le cause esatte dello scontro.