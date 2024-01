Festa Patronale di San Sebastiano ad Avella: Un cammino di Fede nonostante le avverse condizioni climatiche

Le avverse condizioni climatiche non fermeranno la devozione e la gioia della comunità di Avella, che si prepara ad onorare San Sebastiano, il suo patrono. Quest’anno, la festa patronale ha subito alcune modifiche, ma la determinazione e la fede della comunità risplenderanno con ancor maggiore intensità.

Martedì 23 gennaio, la Piazza Primo Maggio sarà il cuore pulsante della festa, con l’Asta del Maio programmata per le 18.30. Un momento di tradizione e coinvolgimento, dove l’intera comunità avrà l’opportunità di partecipare a questo antico rituale. Seguiranno l’accensione e la benedizione del fuoco, creando un’atmosfera vibrante e carica di spiritualità. L’evento non mancherà di animazione e divertimento, regalando a tutti i presenti un’esperienza unica.

Sabato 27 gennaio sarà la volta della Processione di San Sebastiano, un momento di grande significato religioso che attraverserà le strade del paese. La processione, oltre ad essere un momento di preghiera e riflessione, diventa un’azione liturgica che, se vissuta con il cuore, contribuirà a rendere più forte la fede della comunità e più luminosa la speranza di ognuno.

Le modifiche apportate al programma non diminuiranno l’importanza e il valore della festa patronale, ma, al contrario, inviteranno la comunità a concentrarsi sul nucleo essenziale della celebrazione: la devozione e la fede in San Sebastiano. La comunità di Avella dimostra così la sua resilienza e la sua capacità di adattamento di fronte alle avverse condizioni atmosferiche.

In un momento in cui la fede e la speranza sono più importanti che mai, la comunità di Avella si unisce in preghiera e celebrazione, puntando a rendere questa festa patronale un faro di luce e forza spirituale. Nonostante le sfide, la determinazione di onorare San Sebastiano porterà la comunità ad affrontare il futuro con rinnovato ottimismo e speranza.