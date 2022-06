AVELLA.Si è svolto il saggio di fine anno della V°A dell’Istituto Paritario San Vincenzo Pallotti.

La classe V° A dell’Istituto ” San Vincenzo Pallotti” ha messo in scena la rappresentazione “Il baule dei ricordi” per il saluto finale al termine del percorso scolastico preparati e supportati dalla maestra Napolitano Attilia, la quale è stata per i suoi amati alunni: una Mamma, un’Amica e un’ Eccelsa Maestra di Vita sapendo scindere i ruoli. A sua volta i ragazzi della V A sono stati meravigliosi nel saper trasmettere i suoi insegnamenti. “Ed ora che questo percorso è terminato ricorda: le cose belle arrivano a coloro che credono, le cose migliori arrivano a coloro che sono pazienti e le cose straordinarie arrivano a coloro che non si arrendono. Credi con tutto il tuo cuore che qualcosa di meraviglioso stia per accadere.” Alla rappresentazione hanno partecipato le docenti, suor Danila, tutte le operatrici e i genitori commossi. Le attività dell’Istituto Paritario San Vincenzo Pallotti continuano con passione e attenzione verso gli alunni che proiettano le loro idee, le loro emozioni e le loro sensazioni per una scuola proiettata verso il futuro.

