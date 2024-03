AVELLA. Pellegrino Vittoria aderisce alla “Colomba” e lascia il gruppo di opposizione. Le sue prime dichiarazioni

Avella ha recentemente assistito a un cambio di schieramento politico con l’adesione del Consigliere Pellegrino Vittoria dal gruppo di opposizione “Cambia Avella” al gruppo di maggioranza consiliare “Colomba”. Le prime dichiarazioni ufficiali di Vittoria sono giunte dopo questa transizione politica.

“Dopo le mie dimissioni dal gruppo consiliare di ‘Cambia Avella’ con capogruppo Chiara Cacace, che ringrazio di vero cuore per il percorso politico fatto insieme, dopo una lunga riflessione ho aderito al gruppo consiliare di maggioranza, lista Colomba, in data 28 febbraio 2024″, ha dichiarato Vittoria.

Il Consigliere ha espresso gratitudine al sindaco Vincenzo Biancardi e a tutto il gruppo consiliare di maggioranza per aver accettato la sua persona e per la collaborazione a beneficio del paese. Nel suo messaggio, ha salutato i responsabili comunali di ogni settore, i dipendenti comunali, la polizia municipale, la protezione civile e il comando della Stazione dei Carabinieri di Avella. Non ha dimenticato di ringraziare anche il parroco Don Giuseppe Parisi per la benedizione alla comunità.

In tono più leggero, ha scherzato, dicendo: “Mi permettete una battuta, evidentemente la maggioranza necessitava di un nonno in amministrazione”.

Già dopo la sua adesione, a Vittoria sono state assegnate importanti deleghe per la collaborazione attiva. Il sindaco Biancardi gli ha affidato la gestione del verde pubblico comunale, la gestione delle strade rurali e i rapporti con l’Ente Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro.

Con questa nuova mossa politica, Avella vede un cambio significativo nel suo panorama politico, e il Consigliere Vittoria sembra essere pronto a contribuire attivamente alla gestione e al miglioramento del paese.