AVELLA. PD, l’ex amministratore Giuseppe Canonico si dimette da presidente e da tesserato

All’indomani delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 arrivano le dimissioni da Presidente del Circolo Avellano e tesserato Pd, Giuseppe Canonico. L’ex amministratore avellano, più volte assessore e politico di lungo corso, ha oggi inviato al segretario del circolo avellano, avv. Lina Trionfo, la lettera con la quale dice basta per questa esperienza politica. Cosa avrà spinto Canonico a lasciare il Pd per il momento non si sa, ma non si esclude che possa iniziare per il già più volte assessore, un nuovo corso con altre forze politiche. Ecco la lettera:

“Alla spett.le del circolo PD Avella Avv. Lina Trionfo.

Io sottoscritto Canonico Giuseppe,in qualità di presidente del circolo PD Avella, per motivi strettamente personali mi dimetto dalla carica di presidente ed anche come tesserato. Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato e per la fiducia accordatami.

Infine un ringraziamento speciale all’Avv. Chiara Cacace, la quale in passato mi tenne in considerazione per l’affidamento di questo incarico.

Vi auguro un buon lavoro, Cordialmente Peppe Canonico”