NAPOLI. Porta Nolana: arrestato uno spacciatore.

Stamattina i Falchi della Squadra Mobile, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Gabella della Farina hanno notato un ragazzo camminare a piedi che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno bloccato e trovato in possesso di 41 involucri e due buste contenenti complessivamente 124 grammi di marijuana e 790 euro.

A.L.M., 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.