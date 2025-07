Avella, Parco San Pietro: disavventura per un bimbo di due anni e mezzo

– Il Parco San Pietro, recentemente inaugurato e divenuto in breve tempo un punto di riferimento per le famiglie del territorio, è uno spazio pensato soprattutto per i più piccoli, con giochi e aree verdi dove trascorrere ore in serenità. Tuttavia, questa mattina si è verificato un piccolo episodio spiacevole che ha coinvolto un nonno e il suo nipotino di appena due anni e mezzo.

Il bambino, vedendo altri coetanei giocare all’interno del parco, ha chiesto di entrare. Accompagnato dal nonno, è stato però gentilmente invitato ad uscire, poiché quella fascia oraria era riservata ai partecipanti del campus estivo organizzato nel parco. Una scelta motivata e comprensibile da parte degli organizzatori, volta a garantire la sicurezza e la gestione ordinata delle attività.

Tuttavia, per un bambino così piccolo, è difficile comprendere il senso di un’esclusione, che rischia di essere vissuta come una vera e propria “cacciata”, generando tristezza e confusione. Forse, con un po’ di elasticità, si sarebbe potuto evitare l’inconveniente, magari permettendo al piccolo di aggregarsi temporaneamente, sotto la supervisione del nonno.

A ciò si aggiunge un altro elemento su cui vale la pena riflettere: gli orari di apertura del parco. Secondo quanto affisso, l’apertura mattutina è prevista solo per il sabato e la domenica. Tuttavia, in pieno periodo estivo, sarebbe opportuno rivedere questi orari. Con le scuole chiuse, infatti, i bambini sono più liberi e spesso vengono accompagnati dai nonni o da altri familiari nelle ore mattutine, quando le temperature sono più miti e l’aria è più salubre.

Una revisione degli orari, almeno nei mesi estivi, renderebbe il parco davvero accessibile a tutti, come spazio pubblico pensato per l’inclusione, il gioco e il benessere delle famiglie.