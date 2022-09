AVELLA. Mario Montanile: “In politica ci sono i coerenti e i salti banco”. Le riflessioni dopo il voto del 25 settembre

Mario Montanile, un passato da amministratore e democristiano di vecchia data, è stato tra gli artefici insieme ad altri avellani, ad organizzare nella cittadina archeologica la campagna elettorale per Gianfranco Rotondi organizzando anche un pubblico convegno tenutosi presso il teatro Biancardi a chiusura della campagna elettorale. Dopo la vittoria dell’ex democristiano ha augurato un in bocca a lupo al deputato e criticando chi invece è abile ad ogni campagna elettorale salire sul carro dei vincitori. Ecco cosa ha dichiarato:

“In politica, di addetti ai lavori se ne trovano sempre di svariate specie. Vi sono per esempio, Politici e politicanti, Coerenti nelle scelte e nelle posizioni che si assumono. Poi ci sono gli incoerenti e avvoltoi, che di volta in volta scelgono a secondo della convenienza del momento e di come soffia il vento. Passare da un partito ad un altro, saltando felini sul carro vincente, senza pudore, da una coalizione all’altra, senza un briciolo di dignità politica e personale, mi fa pensare di essere fortunato. Perché condividere ogni tappa, ogni fase, dei propri riferimenti è si una fortuna!!

Ci sono anche quelli che pur perdendo non svendono la propria dignità e coerenza, a differenza di quelli che per vincere sarebbero capaci di vendersi l’anima al diavolo!

Felice e gioioso per l’elezione dell’amico Gianfranco Rotondi, anche grazie al MIO Voto, a cui va il mio in bocca al lupo per il lavoro che lo attende sia a Roma che ad Avellino, a cui auguro soprattutto Ben Tornato A Casa!”