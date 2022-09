Dopo un breve e forzato stop torna a Mugnano del Cardinale la festa in onore di San Michele Arcangelo. Il programma.

Dopo qualche anno di stop forzato, torna a grande richiesta, la festa dedicata a San Michele Arcangelo, a Mugnano del Cardinale. Il programma religioso prenderà il via il giorno 29 settembre, con la celebrazione della Santa Messa, nella cappella dedicata al Santo sita in via Turone (conosciuta anche come Via San Michele). Le celebrazioni della Santa Messa saranno ripetute anche il giorno 30 settembre ed il primo ottobre, sempre alle ore 18. Il giorno 2 ottobre, invece, ci sarà la Santa processione che vedrà il passaggio di San Michele per le strade del paese, dalle ore 17. Il giorno 3 ottobre, alle 18 la celebrazione della Santa Messa. Per quanto riguarda il programma “civile”, i festeggiamenti si apriranno sabato 1 ottobre alle ore 21, per le strade del paese si esibirà il gruppo folk “A’ Muntagna e Somma” che chiuderà l’esibizione in Piazza San Michele. Domenica 2 ottobre ci sarà la serata dedicata al latino-americano. La serata finale, lunedì 3 ottobre, avrà come protagonista “Vascover”, cover band di Vasco Rossi. Sabato e domenica sera, inoltre, ci sarà la possibilità di degustare buonissimi panini con salsiccia e porchetta – prodotti locali. Lunedì sarà invece una serata dedicata alla pizza. Il ricavato sarà devoluto a favore della ristrutturazione della cappella di San Michele. I festeggiamenti si chiuderanno, quindi, lunedì sera con fantastici fuochi pirotecnici. Il comitato festa ringrazia la proloco “rimettiamoci insieme” per il supporto e per la serata offerta lunedì.