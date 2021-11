Avella. Maria la corta inaugura il suo Natale 2021. Vi aspetta il 14 novembre

Anche quest’anno Maria la corta inaugura il suo Natale 2021. Come sempre vi aspetta numerosi presso lo store “I fiori di Geofarm”, in Via Nazionale delle Puglie – Purgatorio frazione di Avella (AV). Sarà possibile accedere all’allestimento domenica 14 novembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30. E’ il momento di entrare nel mood natalizio, non perdere l’occasione di partecipare alla prima 2021, Maria ti aspetta. Sarà una domenica magica dove ti sembrerà di entrare in un’altra dimensione, fatta di luci, elfi, schiaccianoci, alberi, presepi e tanto altro. E’ il momento di gioire, il Natale 2021 deve essere festeggiato e quale migliore occasione per acquistare pezzi di nicchia?

Per l’occasione saranno osservate tutte le disposizioni anti covid-19.

