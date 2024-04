AVELLA. Lucio Belloisi presenta “International Jazz Day” il 30 aprile presso la Sala Alvarez del Palazzo Baronale

Nel novembre 2011, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura ha ufficialmente designato il 30 aprile come Giornata internazionale del jazz per evidenziare il jazz e il suo ruolo diplomatico nell’unire le persone in tutti gli angoli del globo compreso Avella, cittadina a vocazione archeologica e “jazzista”. Come è noto le serate jazz, quelle belle, le ha dirette artisticamente Lucio Belloisi che ha deciso di celebrare, con il patrocinio del Comune di Avella, l’evento presso la Sala Alvarez del Palazzo Baronale in Piazza Municipio alle ore 21.00. Si tratta di una delle brillanti idee di Lucio che bollono in pentola per la stagione musicale avellana che si prepara ad un nuovo cartellone di eventi patrocinato dall’amministrazione comunale. Per l’ International Jazz Day avellano si esibirà il duo Adriano Guarino, chitarrra, Mirella Schisano, voce.. La “b.lu idee” che sta per Belloisi Lucio Idee, pagina che troverete su facebook e dove potrete scoprire tutte le novità.