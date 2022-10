AVELLA. L’ex assessore Giovanni Biancardi replica al primo cittadino

(Riceviamo e pubblichiamo). Dall’amministrazione con slogan AVELLA CITTA’ D’ARTE, MUSEO MIA, SISTEMA IRPINIA all’amministrazione del FORNO CREMATORIO, il passo è breve. Per UN PROFITTO PURAMENTE ECONOMICO ci si è attivati ad approvare prima in giunta e poi in consiglio un progetto del forno crematorio costato circa € 100.000, quindi non IPOTESI come si è detto, ma PROGETTO IN CORSO nella piena consapevolezza di cosa effettivamente si stesse attuando: un FORNO CREMATORIO a caldo, tecnologia oltretutto superata da altre più innovative e meno inquinanti.

Il territorio del mandamento, già saturo di sostanze nocive,quali il mercurio ed altri metalli pesanti prodotti da CAVE e CDR conta elevati casi di persone affette da gravi patologie; non a caso negli ultimi anni il nostro mandamento è stato interessato da numerose diagnosi di bambini autistici causate dalla presenza nell’aria di mercurio come ricerca scientifica sostiene.

Non si è tenuto conto che gli introiti prodotti dal forno crematorio eliminerebbero alcuni costi che oggi gravano sui cittadini ma paradossalmente le persone dovrebbero sostenere il costo di cure mediche per i gravi danni causati alla salute e a condurre una vita infelice a causa della malattia, OLTRE IL DANNO LA BEFFA!

SIAMO AD AVELLA DOVE GOVERNARE SIGNIFICA SUPREMAZIA E NON DEMOCRAZIA!

… governeremo in 8 in 7, i 3 moschettieri…!

Se la maggioranza è incurante della volontà di 744 elettori che mi hanno voluto nell’amministrazione io NO!

Per questo motivo non abbandono la maggioranza e sarò lì a rappresentarli!

Intanto mi accusano di aver impedito, con il mio ipotetico voto avverso, che l’Avv. Domenico Biancardi fosse rieletto a presidente della Provincia e di aver perso anche la Comunità Montana; vorrei ricordare che Domenico Biancardi non era candidato a presidente e io non ho votato alla Comunità Montana in quanto, in base alla normativa, sono chiamati al voto solo i sindaci dei comuni, carica non ricoperta dal sottoscritto.

Ed io sarei il responsabile di un mancato supporto della Comunità Montana agli imprenditori agricoli, chi costruisce un forno crematorio di cosa sarà responsabile?!

Produrrà veleni che danneggeranno ancor prima che l’uomo la nostra natura quindi ADDIO alla Nocciola Avellana, al miele, agli allevamenti, ai caseifici

Come dice PAPA FRANCESCO IN RIFERIMENTO ALL’ESAME DI COSCIENZA:

Sarebbe il caso che ognuno si interrogasse sul male commesso verso Dio verso il prossimo e verso se stessi prima di accusare gli altri.

GIOVANNI BIANCARDI