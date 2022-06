AVELLA. Le aree montane della “Montagnella” e di “Sarmola” cosparse di chiodi antigomma

Grave atto di vandalismo ad Avella ove sono stati trovati chiodi sparsi sullo sterrato che va dalla località Sarmola alla Montagnella. I chiodi sbucano dalla strada e qualcuno li ha messi per dissuadere enduristi, motociclisti o semplicemente cercatori di funghi che percorrono il tratto di strada, con qualsiasi mezzo. Un’area molto frequentata dagli amanti delle passeggiate all’aria aperta e della montagna. La brutta scoperta è stata fatta questa mattina durante una passeggiata in montagna da Domenico Falco detto “Romanell”, un frequentatore abituale dell’area per la sua passione per la montagna. Domenico è riuscito ad eliminare il pericolo laddove era visibile ma sicuramente ci saranno atri tratti di strada in cui vi è la presenza di chiodi pericolosissimi anche per chi attraversa la zona a piedi quindi è opportuno fare molta attenzione.

Episodi analoghi accadono spesso soprattutto durante il periodo dei funghi, gli autori cercano così di dissuadere le persone a recarsi in montagna per non essere disturbati nelle loro attività che molto spesso sono illegali.

adsense – Responsive – Post Articolo