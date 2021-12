AVELLA.Istituto Mons.Guerriero, approvati i progetti PON FSE, gli obiettivi: nuova rete e trasformazione digitale.

L’alta e lungimirante direzione del prof.re Gagliotta coadiuvato dal suo staff, è riuscita a captare risorse comunitarie tese allo sviluppo e all’implementazione del sistema scolastico, attraverso lo sviluppo di appositi progetti ad hoc. L’approvazione del progetto PON FSE finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. Invece l’approvazione del Progetto PON FSE Digital Board è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. Approvato anche il progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. Le approvazioni dei suddetti progetti non sono le uniche novità difatti, giovedì, facendo seguito al risultato delle elezioni dei rappresentati dei genitori in seno al Consiglio di Istituto, è stato nominato il presidente del cdi nella persona della sig.ra Amato Giovanna, già presidente uscente, e come vicepresidente la sig.ra Terracciano Rosita.

