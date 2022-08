AVELLA. Il consigliere Michele Salapete pronto a fare campagna elettorale in appoggio a Petracca e Iannace

Questa mattina ad Avellino presso la sede della federazione provinciale del Partito Democratico d’Irpinia, in via Tagliamento, si è tenuta conferenza stampa di presentazione dei candidati irpini del Partito Democratico, nei collegi uninominali ed in quelli plurinominali, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica in occasione delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Al tavolo i candidati irpini: all’uninominale della Camera, Maurizio Petracca; all’uninominale del Senato, Carlo Iannace; al proporzionale della Camera, Rosa D’Amelio e Caterina Lengua. I lavori sono stati introdotti dal Capo della segreteria provinciale, Enza Ambrosone.

Tra i presenti il consigliere avellano Michele Salapete che è pronto a votare ed in particolare a fare campagna elettorale per il consigliere regionale Maurizio Petracca, candidato alla Camera all’uninominale mentre al Senato pieno appoggio a Carlo Iannace.