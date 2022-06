AVELLA. Il 17 giugno in programma “Autore in Giardino”, Stefania Guarracino presenta il libro autobiografico “Quann’ero piccirella”.

Presso il giardino del Palazzo Baronale venerdì 17 giugno alle ore 19.30, per la rassegna “Autore in Giardino” del Comune di Avella, si terrà la presentazione del libro ” Quann’ero piccirella” di Stefania Guarracino, pedagogista, counselor,Omega Healt Coach,laureata con lode in Teologia e in Scienze dell’Educazione. Modera Martina Giugliano (giornalista) con la partecipazione delle relatrici: Francesca Grassi (scrittrice),Nunzia Coppola(docente- avvocato), Elena Raiola (modella-attrice).

L’autrice dichiara: «È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi […] ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano e contendono tra loro, e, insieme sempre, temono sperano godono piangono, si sente un palpito solo, uno strillare e un guaire solo. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua antica serena maraviglia.» (Il fanciullino, incipit del I capitoletto, G. Pascoli, 1897)

… questa voce si fa sentire spesso, ad ogni età, è tenera e nostalgica, profuma di tempi antichi, anche a vent’anni, ci accompagna ed ama essere portata per mano. Ho voluto darle soddisfazione, in queste poche pagine e con lei riprovare il gusto di sapori ed emozioni speciali. Il sugo del pomodoro fatto in casa, il basilico (come la lava del vicinissimo Vesuvio che scende sul verde, verso il mare), come una ritualità magica che la modernità s’è portata via, quasi improvvisamente. Le tavolate a mangiare, in tanti, a smitizzare una fame ancestrale anch’essa. I banchi di scuola e le “brave maestre”, le corse ed i giochi tra cugini che erano “fratelli cugini”, le risate a squarciagola … l’infanzia sempre solare anche se alcuni dolori permangono. Un po’ di brodo caldo per l’anima, soprattutto per chi scrive. Ne abbiamo tanto bisogno perché se “«Ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di sole … (ed è subito sera)» quella solitudine è in compagnia con la genuinità di quann’ero piccerella! Di quando una corsa in bici era una gioia completa!

adsense – Responsive – Post Articolo