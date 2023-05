AVELLA. Festa patronale 2023. Il comitato pronto a rimettersi a lavoro

(Comunicato stampa). Onorati di portare avanti una tradizione così importante per la nostra comunità, prendiamo sul serio il nostro compito e siamo felici di celebrare l’inizio ufficiale dei preparativi e della nostra organizzazione.

Nell’organizzare la festa patronale 2023 vogliamo mettere i valori di fraternità, di rispetto reciproco e della cura verso tutti. Solo così sarà possibile lavorare in sinergia in onore della MadonnadelleGrazieeSanSebastiano, ai quali dobbiamo sempre rivolgere lo sguardo.

Lunedì 15 maggio ci sarà il “taglio del nastro” e prepararci al meglio ad una Festa di cui siamo tutti innamorati, un percorso di be 116 giorni. Un lavoro lungo e faticoso condotto da un gruppo coeso che vuole portare a termine un solo obiettivo e un

solo compito, cioè organizzare l’appuntamento della festa che il nostro paese ciclicamente vive.

Sará un impegno profuso senza sosta dove cercheremo di consolidare, sempre più, nella fiducia della comunità avellana e di “organizzare una festa degna della tradizione del nostro amato paese”.

Una tradizione molto attesa e che nessuno può negare, a conferma della proficua simbiosi tra fede e tradizione che il paese vive, come suo patrimonio storico, intensamente in un crescendo strabiliante.

La festa è, infatti, fondamentalmente momento d’aggregazione e d’incontro e, con essa, riscoprire sempre più quei valori autentici, più che mai sentiti in una società alla ricerca di saldi punti di riferimento. Quest’atteggiamento d’unanime ammirazione, fiducia e sostegno della comunità è, per noi, motivo di orgoglio e incentivo, sempre crescente, per restituire in certezze programmatiche i momenti della festa patronale in onore della Madonna delle Grazie e San Sebastiano.

Negli occhi della comunità presente tutte le aspettative e la gioia per una Festa che da decenni rappresenta un manifesto di cultura popolare, tradizione, accoglienza e grande partecipazione emotiva.

VOI PER NOI…NOI CON VOI

Il presidente Domenico Belloisi, delegato dal parroco don Giuseppe Parisi.

