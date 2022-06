AVELLA. Festa di pensionamento all’ufficio della Soprintendenza Archeologica per Salvatore, Filomena e Felicia. Foto

Quest’oggi si è festeggiato presso l’ufficio della Soprintendenza dei beni archeologici di Avella in via F. De Sanctis. l’ultimo giorno di lavoro per tre dipendenti, ovvero per Salvatore Pellino, Filomena Gaglione e Felicia Maio, che dopo oltre 43 anni di lavoro da domani potranno godere la meritata pensione. Alla presenza del soprintendente di Avellino e Salerno, la dott.ssa Raffaella Buonaudo e del Soprintendente della Città Metropolitana di Napoli, la dott.ssa Teresa Elena Cinquataquattro, con la presenza del sindaco della cittadina archeologica Vincenzo Biancardi e del suo predecessore, il fratello Domenico Biancardi, oltre ai dipendenti dell’ufficio, c’è stata la festa di pensionamento. Non è mancata l’emozione nelle parole dei tre dipendenti che hanno letto un loro messaggio di saluto ai presenti, interrotto da singhiozzi e lacrime. Parole di elogio sono state quelle espresse dall’ex sindaco Domenico Biancardi che ha ricordato come i tre dipendenti sono stati fondamentali per l’apertura del Museo Mia avvenuto solo un anno fa. Un ricco buffet è stato offerto ai presenti curato nei minimi dettagli dall’azienda avellana Imperium.

Clicca qui per il video

adsense – Responsive – Post Articolo