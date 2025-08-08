AVELLA. Cimitero: vietati ceri e candele fino al 30 settembre per motivi di sicurezza

AVELLA – Con l’Ordinanza Sindacale n. 12 del 07/08/2025, il Comune ha disposto il divieto temporaneo di introduzione e accensione di ceri, lumini e candele in cera all’interno del Cimitero comunale. La misura sarà in vigore dall’11 agosto al 30 settembre 2025.

La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, igiene e prevenzione incendi, alla luce delle elevate temperature estive e della presenza di materiali potenzialmente infiammabili nei pressi di loculi, monumenti e cappelle gentilizie.

Il divieto riguarda tutti i tipi di ceri e candele in cera, sia accesi che spenti, e si applica a tutte le aree del Cimitero.

«Si tratta di una misura necessaria – si legge nell’ordinanza – per tutelare la sicurezza dei visitatori e preservare l’integrità delle strutture cimiteriali in un periodo in cui il rischio incendi è particolarmente elevato.»

L’ordinanza completa è consultabile sull’Albo Pretorio online del Comune.

Si invitano i cittadini a collaborare rispettando le disposizioni e a privilegiare alternative non infiammabili, come lampade a LED o fiori freschi, per onorare i propri cari.