Tragico incidente sull’A16: muore motociclista 44enne

Un grave incidente si è verificato nelle prime ore di oggi sull’autostrada A16, nel tratto compreso tra Mirabella Eclano e Benevento, al chilometro 78 in direzione Napoli. Un uomo di 44 anni, residente in provincia di Benevento, ha perso la vita in seguito a un violento schianto avvenuto mentre era alla guida della sua moto.

Secondo le prime ricostruzioni, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo autonomamente, senza coinvolgimento di altri veicoli. L’impatto è stato fatale e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Grottaminarda, che hanno provveduto ai rilievi del caso e alla gestione del traffico. Per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area, il tratto autostradale in direzione ovest è stato temporaneamente chiuso.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “Rummo” di Benevento, dove verranno effettuati gli accertamenti medico-legali di rito.