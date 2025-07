Avella – Ancora fiamme nella zona del Castello: a fuoco un uliveto

Avella, 5 luglio 2025 – Non si arresta l’emergenza incendi ad Avella, in particolare nella zona dell’Area Castello, già colpita nei giorni scorsi da un rogo che aveva interessato le aree antistanti e retrostanti il Castello longobardo, distruggendo intere distese di sterpaglia e vegetazione secca.

Nella tarda mattinata di oggi, nuove fiamme si sono levate nella stessa area, stavolta colpendo un uliveto adiacente alla zona archeologica. Immediato l’intervento degli uomini del servizio antincendio boschivo della Comunità Montana Partenio, che sono riusciti a circoscrivere il fronte del fuoco e ad evitare danni più gravi alla vegetazione circostante e alla vicina struttura storica.

La zona, particolarmente esposta a incendi estivi per la presenza di erba alta e arbusti secchi, è da giorni oggetto di attenzione da parte delle autorità locali.

Non si esclude, anche in questo caso, l’origine dolosa del rogo, come purtroppo accade spesso in contesti rurali poco sorvegliati.

Il Comune di Avella e la Protezione Civile locale rinnovano l’invito alla massima attenzione e collaborazione da parte dei cittadini, in particolare con l’arrivo delle alte temperature e della stagione critica per gli incendi. Qualsiasi segnale sospetto va immediatamente segnalato al 115 o alle autorità competenti.