Approvato Progetto di adeguamento della Rete Fognaria in via parroco Ercolino: Un passo avanti per Avella

La Giunta Comunale di Avella ha recentemente approvato un progetto di grande rilevanza per la comunità locale: l’adeguamento della rete fognaria del centro urbano, realizzando a breve l’ultime innesto della rete fognaria che da via Parroco Ercolino arriva fino al tratto fognario dopo le tombe romane. Questo importante intervento, compreso nel primo stralcio del secondo lotto del progetto generale, mira a migliorare l’efficienza e la capacità della rete fognaria di fronte alle crescenti esigenze di una comunità in espansione.

L’espansione abitativa degli ultimi anni ha comportato un aumento significativo dei liquami di acque bianche e nere immesse nella fogna comunale, oltre all’espansione di aree non servite dalla rete fognaria esistente. Pertanto, l’amministrazione comunale ha ritenuto prioritario intervenire per adeguare l’infrastruttura alle nuove necessità.

Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico sotto la guida dell’Ing. Aristide Costanzo, prevede interventi cruciali lungo via Tombe Romane, nel tratto di collegamento fino a via Parroco Ercolino. Inoltre, si prevede la realizzazione di nuovi pozzetti di manovra sia per la rete idrica che per la rete fognaria, al fine di garantire un servizio più efficiente e duraturo nel tempo.

La proposta di deliberazione, esaminata attentamente dalla Giunta Comunale, è stata accolta con voti unanimi favorevoli. Si è deciso di impegnare complessivamente un importo di €59.884,28 per la realizzazione del progetto, distribuito nei bilanci esercizio dal 2024 al 2026.

Inoltre, si è deciso di demandare all’Ufficio di Ragioneria l’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche per il periodo 2024-2026, al fine di garantire una corretta pianificazione e gestione delle risorse.

Il Responsabile unico del Procedimento è stato individuato nell’arch. Pasquale Maiella, il quale si occuperà di coordinare tutte le fasi dell’operazione, garantendo il rispetto dei tempi e degli standard qualitativi previsti.

Questo importante intervento testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire un servizio pubblico essenziale come quello fognario, fondamentale per la salute e il benessere della comunità di Avella.