La Cisl in campo con una proposta di legge di iniziativa popolare sul lavoro. A Salerno parte la raccolta firme dal 4 luglio

Martedì 4 luglio, alle ore 9, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno (via Roberto il Guiscardo, 2 Salerno), è convocato il consiglio generale della Cisl di Salerno per avviare la campagna di raccolta firme relativa alla proposta di legge di iniziativa popolare “La Partecipazione al Lavoro – Per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori”.

La proposta di legge e le modalità operative di raccolta firme saranno illustrate durante la riunione da un operatore nazionale. Sarà presente ai lavori la segretaria generale della Cisl Campania, Doriana Buonavita, e la segretaria generale della Cisl Salerno, Marilina Cortazzi. Concluderà i lavori la segretaria organizzativa nazionale della Cisl, Daniela Fumarola.



“Sarà l’occasione per presentare la nostra proposta di Legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione e avviare la raccolta firme anche nella nostra provincia – ha detto la segretaria generale della Cisl Salerno, Marilina Cortazzi -. Per questo invito tutti a sentire il richiamo del testo costituzionale che ancora adesso si dimostra estremamente lungimirante in tutti i campi”.

Il disegno di legge propone quattro tipologie di partecipazione: gestionale, economico-finanziaria, organizzativa e consultiva da attuarsi sempre tramite la contrattazione, strumento fondamentale dell’azione sindacale.

“Sarà anche il momento per condividere uno spazio di approfondimento sulla situazione socio-economica del nostro territorio, sulle criticità e difficoltà attuali, ma anche sulle potenzialità, sui possibili interventi – formativi, strutturali, organizzativi – e sui futuri scenari nel mondo del lavoro”.