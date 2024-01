Disservizio idrico a Sarno, l’unione tra donne permette di risolvere in tempi brevi il problema. Fondamentale la collaborazione tra la sindaca Eutilia Viscardi e la consigliera Anna Robustelli

Giovedì scorso, un’improvvisa rottura all’adduttrice idrica nel territorio comunale di Sarno, ha causato un disservizio che si è esteso, oltre che alla città dei Sarrastri, anche a Palma Campania, Nola e comunità limitrofe. Inizialmente, sembrava che la città di Sarno fosse esclusa dal problema, questo il motivo per cui all’amministrazione comunale di Sarno non è pervenuta nessuna comunicazione in merito da parte di Gori che non ha previsto il servizio autobotti, invece, garantito negli altri territori comunali serviti dall’adduttrice idrica oggetto del danno. Ma la sindaca facente funzioni, Eutilia Viscardi, contattata dai residenti di via Muro D’Arce che segnalavano la mancanza d’acqua anche in quella strada, ha prontamente agito in collaborazione con la consigliera di Distretto dell’Ente Idrico Campano Anna Robustelli che ha immediatamente segnalato “l’anomalia” di questo disservizio a Gori che, in tempo reale, ha inviato dei tecnici sul posto che confermavano il coinvolgimento del disservizio a queste utenze a cui è stato garantito il servizio sostitutivo attraverso i fontanini situati nella frazione di Foce.

La consigliera Anna Robustelli ha seguito minuto per minuto i lavori per la riparazione dell’adduttrice Gori. Il guasto, individuato a una profondità di circa 13 metri, ha richiesto l’impegno incessante di uomini e mezzi di Gori, per oltre 48 ore di lavoro no-stop, nelle imponenti operazioni di scavo di un vero e proprio “cratere” nel Comune di Sarno per sostituire circa 22 metri di condotta, attraverso posa e saldatura, Dn 550 tratta Santa Maria la Foce/Centrale di Nola.

Contemporaneamente, durante la fase di criticità, è stato gestito un censimento dettagliato delle utenze di Sarno collegate all’adduttrice coinvolta, aspetto cruciale per garantire una gestione puntuale di, eventuali, disservizi futuri.

La consigliera Anna Robustelli ha sottolineato l’importanza di questo censimento: “Questo aspetto è di fondamentale importanza perché consentirà adesso di gestire puntualmente eventuali disservizi del servizio idrico garantendo, al contempo, alle utenze servite sia le relative informazioni in tempo reale sia di essere garantiti negli eventuali servizi sostitutivi”, ha detto.



Il coordinamento efficace tra la sindaca Viscardi e la consigliera Robustelli ha dimostrato la forza della sinergia amministrativa, soprattutto quando le donne sono al comando. “Quando si rema tutti nella stessa direzione, nell’interesse del territorio, chi vince è il territorio stesso”, ha dichiarato la consigliera Robustelli.