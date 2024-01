“Natale è…” – Emozionante Recita Natalizia delle Classi IV del C.D. di Saviano

Gli alunni delle classi IV del C.D. di Saviano, il 22 Dicembre 2023 presso l’ingresso del polifunzionale di Piazza Musco, hanno messo in scena “Natale è…”. Ogni classe ha presentato alcuni simboli della festa del Natale come il Presepe, l’Albero, Babbo Natale, le luci, ma soprattutto i valori che questa festa dona: pace, solidarietà, condivisione, inclusione, fratellanza. Ogni classe si è esibita in una parte drammatizzata, inerente il Natale: il presepe, l’arrivo dei Magi alla grotta di Betlemme, Babbo Natale, la leggenda dell’albero di natale, la drammatizzazione della poesia di Coelho: le quattro candele presentate dai bambini della IV F, mentre i bambini della IV C hanno esaltato la figura di Gesù, espressione di pace e amore. I bambini sono stati molto bravi e partecipativi nelle loro esibizioni, soprattutto nel canto finale in inglese. Tuti gli spettatori si sono emozionati sia per i testi che per l’interpretazione delle varie particine dei bambini. Anche la Dirigente Scolastica è intervenuta per i saluti e gli auguri ai piccoli attori e a tutta la platea. I Docenti promotori dello spettacolino sono rimasti soddisfatti per la buona riuscita della recita e hanno ringraziato tutti i convenuti. I Docenti coinvolti alla festa religiosa-didattica sono stati: Caramiello Anna,, Nusco M. Lucia, Giovanna Maffettone, De Lussu Francesca, Giugliano Delia, Buonaiuto Loredana, De Falco Maria, Falco Salvatore, Amato Giuseppe. La manifestazione si è conclusa alla presenza di un numeroso pubblico assiepato sulle gradinate dell’edificio che si è complimentati con i docenti e la buona riuscita dello spettacolo. (Pasquale Iannucci).