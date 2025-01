ALMANACCO DEL GIORNO. Venerdí, 31 Gennaio 2025

S. GIOVANNI BOSCO

Settimana n. 05

Giorni dall’inizio dell’anno: 31/334

A Roma il sole sorge alle 07:23 e tramonta alle 17:24 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:45 e tramonta alle 17:28 (ora solare)

Luna: 8.41 (lev.) 19.49 (tram.)

Proverbio del giorno:

Ogni prun fa siepe

Aforisma del giorno:

Dio me l’ha data la povera sorella mia e Dio me l’ha tolta. Sia benedetto il suo santo nome. In queste esclamazioni ed in questa rassegnazione trovo la forza sufficiente di non soccombere sotto il peso del dolore. A questa rassegnazione nella divina volontà esorto anche voi e troverete, al pari di me, l’alleviamento del dolore. (S. Pio da Pietrelcina)