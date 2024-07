ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 16 Luglio 2024

N.S. DEL CARMELO

—————————-



Settimana n. 29

Giorni dall’inizio dell’anno: 198/168

A Roma il sole sorge alle 04:50 e tramonta alle 19:42 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:50 e tramonta alle 20:07 (ora solare)

Luna: 0.10 (tram.) 15.21 (lev.)

Proverbio del giorno:

A grassa cucina povertà vicina

Aforisma del giorno:

In questi tempi così tristi di morta fede, di empietà trionfante, il mezzo più sicuro per mantenersi esente dal pestifero morbo che ci circonda, è quello di fortificarsi con questo cibo eucaristico. Il che non si potrà facilmente ottenere da chi vive mesi e mesi senza satollarsi delle carni immacolate del divino Agnello. (S. Pio da Pietrelcina)