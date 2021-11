S. CARLO BORROMEO

—————————-



Settimana n. 44

Giorni dall’inizio dell’anno: 308/57

A Roma il sole sorge alle 06:47 e tramonta alle 17:00 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:08 e tramonta alle 17:04 (ora solare)

Luna: 5.58 (lev.) 16.57 (tram.)

Luna nuova alle ore 22.15.

Proverbio del giorno:

Aspettare e non venire, è una cosa da morire

Aforisma del giorno:

Non rattristare un affamato, non esasperare un uomo già in difficoltà. (Siracide)

adsense – Responsive – Post Articolo