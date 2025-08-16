Quadrelle, tutto pronto per i battenti di San Giovanni Battista

Domani, domenica 17 agosto, il piccolo centro dell’Irpinia si vestirà a festa per i tradizionali battenti in onore di San Giovanni Battista, una delle ricorrenze religiose più sentite e identitarie della comunità. Il programma della giornata prevede la Santa Messa alle 7, celebrata da don Dario, seguita alle 8 dalla partenza dei battenti da Cimitile, nei pressi del “Pizzeriniello”. L’arrivo in paese è previsto per le 10.30, quando il corteo farà ingresso a Quadrelle tra canti, preghiere e l’emozione dei presenti. La tradizione dei battenti di Quadrelle affonda le radici in un passato lontano e si celebra ogni anno la terza domenica di agosto. È un rito penitenziale e collettivo che unisce la comunità in un’esperienza di devozione e appartenenza. I partecipanti, vestiti con abiti bianchi, percorrono le vie del paese accompagnati da canti e invocazioni, per poi concludere nella chiesa parrocchiale con l’omaggio al santo patrono. San Giovanni Battista, venerato come precursore di Gesù Cristo e simbolo di purificazione e conversione, è il fulcro di questa celebrazione. Nei giorni che precedono la festa i battenti si preparano spiritualmente con preghiera e confessione, vivendo il giorno della processione come un momento di sacrificio e rinnovamento interiore. «Essere battente è un onore e una responsabilità» racconta Carmine Napolitano, presidente del Comitato Festa. «È un modo per onorare San Giovanni Battista e chiedere perdono per i nostri peccati, un sacrificio che facciamo con fede e devozione». Anche il sindaco di Quadrelle, Rozza, sarà presente come ogni anno davanti al piazzale della chiesa per accogliere il corteo e ha dichiarato che i battenti di San Giovanni Battista sono un tesoro culturale e spirituale che merita di essere preservato e valorizzato, una tradizione che con la sua carica di fede, sacrificio e identità rappresenta un’espressione autentica della religiosità popolare e un momento di comunione per tutta la comunità. I battenti di Quadrelle non sono solo un rito religioso ma anche un patrimonio culturale che rafforza i legami sociali e trasmette valori alle nuove generazioni. Fede, identità e memoria si intrecciano in una celebrazione che, pur radicata nel passato, resta viva e attuale, continuando a dare forma e significato alla vita del paese. Buona festa di San Giovanni Battista a tutta la comunità.