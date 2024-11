Riapre il Parcheggio della Stazione di Nola: Nuovo Parking Hub Aperto H24 con Servizio “Kiss & Ride”

Nola, novembre 2024 – È stato riaperto il parcheggio della stazione ferroviaria di Nola, completamente rinnovato e trasformato in un moderno parking hub disponibile 24 ore su 24. Con oltre 130 posti auto, il nuovo parcheggio è progettato per offrire comodità e sicurezza ai pendolari e ai viaggiatori che utilizzano la stazione, con una gamma di servizi avanzati e pensati per agevolare l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico.

Servizio “Kiss & Ride” per Soste Brevi

Uno dei servizi più innovativi introdotti è il “Kiss & Ride”, che permette ai clienti di sostare gratuitamente per i primi 10 minuti. Questo servizio è ideale per chi deve solo accompagnare o accogliere i viaggiatori, permettendo soste rapide senza costi. Un’ottima soluzione per chi deve lasciare o prendere passeggeri senza bisogno di parcheggiare a lungo, rendendo il flusso di traffico più agevole e riducendo gli ingorghi nei pressi della stazione.

Accessi e Collegamento con la Stazione

Il parcheggio dispone di due ingressi, entrambi accessibili da Via Anfiteatro Laterizio. Uno degli ingressi è situato proprio sul lato della stazione, consentendo un collegamento diretto tramite un percorso pedonale sicuro che permette ai viaggiatori di accedere rapidamente ai binari. Questo design pensato per facilitare l’accesso rende il parcheggio particolarmente conveniente per chi si sposta con bagagli o in condizioni di mobilità ridotta.

Sicurezza e Assistenza H24

Per garantire la massima sicurezza, l’area di sosta è dotata di un sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24 e offre assistenza in tempo reale per i clienti. La sicurezza è una priorità per il nuovo hub, che intende fornire un’esperienza di parcheggio serena e protetta. I viaggiatori possono così lasciare la propria auto in tranquillità, sapendo che è sorvegliata e che in caso di necessità è possibile ricevere supporto immediato.

Un Servizio Strategico per la Mobilità a Nola

La riapertura del parcheggio della stazione ferroviaria di Nola rappresenta un passo importante per migliorare la mobilità nel territorio e incentivare l’uso dei mezzi pubblici. Grazie alla sua posizione strategica e ai servizi pensati per i viaggiatori, questo nuovo parking hub facilita l’accesso al treno e contribuisce a ridurre il traffico urbano, offrendo una valida alternativa al trasporto privato per chi viaggia da e verso Nola.

Il parcheggio della stazione di Nola è pronto a servire pendolari, turisti e residenti con un’offerta di servizi completa, in linea con le esigenze di una mobilità moderna, efficiente e sostenibile.