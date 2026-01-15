Domenica 18 gennaio alle ore 10,30, presso il complesso basilicale di Cimitile in via Madonnella 5, la Fondazione Premio Cimitile e il Consorzio della Cartapesta Nolana organizzano il convegno di presentazione della mostra: “La Cartapesta Nolana e il Santuario di Felice e Paolino” che si terrà dal 18 gennaio al 1 febbraio 2026.

Lo scopo del Consorzio della Cartapesta Nolana è quello di preservare questa nobile ed antica arte, fortemente identitaria dello spirito nolano. La Cartapesta è stata decisamente legata ai gigli di Nola; tuttavia, negli ultimi tempi, è stata intensamente bistrattata, in quanto i maestri di festa hanno scelto sempre più spesso l’uso del polistirolo. La prefata materia prima permette un risparmio in termini economici, ma anche la realizzazione di una macchina da festa più leggera, che, dunque, risponde meglio alle esigenze competitive delle paranze del territorio. Questa Antica arte sarebbe stata completamente accantonata senza una concreta iniziativa che la promuovesse e la rivalutasse. Un siffatto percorso virtuoso inizia con la creazione del primo corso di Cartapesta Nolana, scritto insieme ai maestri Cartapestai e riconosciuto per la prima volta con un provvedimento del 10.02.2025 dalla Regione Campania, grazie all’ intervento dell’ente di formazione Nolano “Job Training Project”. Lo standard formativo è stato presentato il 06.03.2025 con un importante evento presso il Museo archeologico di Nola, a cui hanno partecipato politici, uomini e donne di cultura, l’Assessore Regionale alla Formazione e la stessa Fondazione Premio Cimitile. La docenza del Corso è affidata ai Maestri di Cartapesta Nolani, unici legittimati a tramandare questa antica arte.

È necessario, comunque, che la bellezza di quest’arte superi i confini nolani e quindi nel settembre 2025 il Consorzio della cartapesta Nolana ha partecipato all’ evento organizzato a Novara, dedicato alle “Magnificenze ed Eccellenze dell’arte e dell’artigianato italiano”, riscuotendo un notevole successo. Il 29.11.2025 viene inaugurata una spettacolare mostra nella sala consiliare della città di Amalfi, con cui si inizia un percorso che vede un connubio perfetto tra la Carta Amalfitana e la Cartapesta Nolana. Infine, il 04.01.2026 la Cartapesta Nolana conquista Napoli, riempiendo di opere d’arte un luogo simbolico e carico di storia, come la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio a Piazza Mercato.

Il percorso della Cartapesta continua incontrando le Basiliche Paleocristiane, per raccontare la versatilità di questa tecnica nell’ arte sacra. Tante sono le opere dedicate ad immagini di Santi, tante le immagini Mariane. Dunque, portare questa antica arte nelle Basiliche, rappresenta un ritorno alle origini, quando la festa dedicata a San Paolino vedeva le macchine da festa vestite in Cartapesta Nolana, dove il Sacro primeggiava su tutto il resto. Quale luogo migliore per questo incontro tra arte e Sacralità delle Basiliche Paleocristiane. Qui San Paolino, attratto dalla santità di San Felice, ha scelto di vivere la sua vita dedicandosi ad una profonda Spiritualità e ad una fervente carità.

Alla presentazione della mostra interverranno: Filomena Balletta, Sindaco di Cimitile; Felice Napolitano, Presidente della Fondazione Premio Cimitile; Elia Alaia, Presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio; Lucia Casaburo, Presidente del Consorzio della Cartapesta Nolana; Salvatore Graziano, Vesuvius Cultural Tourism; On. Massimiliano Manfredi, Presidente del Consiglio della Regione Campania. Coordinerà: Autilia Napolitano, Giornalista.