Napoli choc nella notte 29enne colpito alla testa da un proiettile finisce in ospedale dice Mi hanno rapinato

Paura nella notte a Napoli dove un 29enne è finito in ospedale con un proiettile conficcato nella testa dopo quello che lui stesso ha raccontato essere stato una rapina. Il giovane è arrivato intorno alle 2 al Vecchio Pellegrini con una ferita alla parte frontale sinistra del capo e i medici sono intervenuti immediatamente riuscendo a estrarre il proiettile che per puro caso non aveva perforato il cranio fermandosi sotto la cute. Un colpo quasi miracoloso che gli ha salvato la vita. Le sue condizioni restano serie ma stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Agli agenti il 29enne ha riferito di essere stato rapinato ma la sua versione è ora al vaglio della polizia che indaga per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e capire dove e come sia partito lo sparo. La città si sveglia ancora una volta con l’ombra della violenza armata e tante domande senza risposta.