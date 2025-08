Casamarciano, disinfestazione straordinaria notturna contro il virus West Nile. VIDEO

Casamarciano, 2 agosto 2025 – In risposta all’allarme sanitario legato alla diffusione del virus West Nile, che ha già causato la morte di diversi anziani nella zona, il Comune di Casamarciano ha effettuato nella notte una disinfestazione straordinaria, durata quasi cinque ore.

L’intervento, voluto e finanziato interamente dal Comune, è stato meticoloso e capillare: i mezzi impiegati hanno raggiunto ogni vicolo, traversa e abitazione isolata del territorio comunale. A coordinare e presenziare l’operazione è stato personalmente il sindaco Clemente Primiano, insieme alla Polizia Municipale.

«Non avevamo mai effettuato un’azione del genere – ha dichiarato il primo cittadino –. Il serbatoio dell’automezzo è stato svuotato ben tre volte durante l’intervento, segno dell’impegno profuso per garantire la massima copertura possibile. Era doveroso agire tempestivamente per la salute dei cittadini, in particolare delle fasce più fragili».

La decisione di procedere con questa disinfestazione urgente è arrivata dopo i preoccupanti casi registrati nelle ultime settimane, che hanno colpito soprattutto anziani con patologie pregresse, rendendo il virus West Nile una seria minaccia per la comunità.

Il Comune invita ora la cittadinanza a seguire le raccomandazioni sanitarie, evitando ristagni d’acqua e segnalando eventuali situazioni a rischio. Ulteriori interventi di prevenzione e informazione saranno annunciati nei prossimi giorni.