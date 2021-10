Camposano. Barbato nomina la giunta: Aniello Petillo vicesindaco

A Camposano, il sindaco Francesco Barbato ha nominato i membri della giunta che lo sosterranno in questo secondo mandato nel quale promette di portare a compimento tutto quello che non è riuscito a completare nella passata esperienza a guida del paese.

Il vicesindaco questa volta è l’uomo di fiducia di Barbato. L’ex presidente del consiglio nella passata consiliatura fortemente affermatosi in questa tornata elettorale con le sue 517 preferenze Aniello Petillo. A lui le deleghe per il verde attrezzato è il personale.

Altro volto noto è Felicia De Capua, che arriva dalla precedente amministrazione dove ricopriva già il ruolo di assessore, viene riconfermata ancora nelle vesti di delegato alla digitalizzazione, riforma P.A, smartworking, affari generali, elettorale, statistica, stato civile e anagrafe, finanziamenti fondi europei e ambiente, dopo la passata esperienza amministrativa e un’elezione dove ha raccolto ben 484 preferenze.

C’è spazio anche per due volti nuovi. Due giovani che si sono confrontati con la dura prova della campagna elettorale ai tempi del covid appena trascorsa. Il primo è Tommaso De Capua, eletto con 301 preferenze e nominato assessore con delega alle politiche giovanili e sport, turismo e associazioni e manifestazioni culturali e sociali.

L’altra novità della giunta è Miriana Abate alla quale sono state affidate le deleghe alle pari opportunità, attività produttive e commercio. La più giovane della giunta. Una classe 94 che alla sua prima esperienza politica dopo essersi affermata con 270 preferenze, con entusiasmo promette il massimo impegno insieme agli altri componenti del consiglio comunale che sono: Luigi Francesco Vetrano, Nicola Petillo, Saveria Parente (che quasi sicuramente sarà eletta presidente del consiglio comunale al prossimo c.c.) e Ornella Trocchia per la maggioranza e Carmela Rescigno, Rina Vacchiano, Felice Riva e Antonio Mazzarella per la minoranza.

Felice Sorrentino

