Crisi energetica, Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA (M5S):”Basta mettere toppe, va da subito ridisegnato il futuro in materia di energia”

“Siamo in un periodo di crisi energetica e la sfida non è mettere toppe: a far quello siamo tutti bravi. Oggi va ridisegnato il futuro. A partire da una logistica di mercato assurda che impone, ad esempio, importazioni di cereali dall’Ucraina su gomma, facendo lievitare i prezzi e riducendone la disponibilità. La vera sfida è parlare con le imprese, aiutarle e accompagnarle verso la transizione ecologica. Lo diciamo da tempo, bisogna andare dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. La produzione di energia elettrica è alimentata in Italia per circa il 40% da gas, mentre altrove la percentuale è molto minore. Quindi a maggior ragione si dovrebbe puntare sulle rinnovabili. È inevitabile”.