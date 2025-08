Fulmine sul campo da calcio durante la partita ferisce dieci giocatori in Serbia

Fulmine sul campo da calcio durante la partita. Un drammatico incidente si è verificato oggi intorno alle 18:00 allo stadio dell’FK Radnicki di Klubci, vicino a Loznica, in Serbia. Un fulmine ha colpito il centro del campo durante un’amichevole contro il Cer di Pecka. La situazione drammatica si è verificata dopo mezz’ora di gioco, quando un fulmine ha improvvisamente colpito il centro esatto del campo. L’arbitro Dragan Jerinic ha descritto il momento scioccante al Novosti, un quotidiano serbo: “Il fulmine ha colpito proprio al centro. Quando mi sono girato, ho visto una decina di giocatori sdraiati a terra”. Tutti quelli che guardavano verso il punto dell’impatto sono caduti a terra. L’allenatore del Radnicki, Nenad Simic, che lavora nel settore sanitario, è stato il primo ad accorrere in aiuto e ha immediatamente iniziato a curare i giocatori fino all’arrivo dei soccorsi. I medici hanno diagnosticato lievi ferite a diversi giocatori, tra cui Marko Z., un giocatore della squadra di casa. Un giocatore della squadra ospite è rimasto ferito in modo più grave. Come ha detto a Novosti, Dragana Mitrovic, portavoce del centro sanitario di Loznica, è stato necessario rianimarlo. Attualmente si trova nel reparto di cardiologia sotto stretta osservazione medica. Gli esperti medici sottolineano che le aritmie cardiache sono la complicanza potenzialmente letale più comune negli incidenti causati da fulmini. La scarica elettrica può avere effetti duraturi sul sistema cardiovascolare, motivo per cui è necessario un monitoraggio intensivo anche nei casi apparentemente lievi. Loznica dispone di un centro sanitario ben attrezzato con un reparto di cardiologia, che si è rivelato fondamentale in questa emergenza. Gli incidenti causati da fulmini nello sport sono rari, ma non sconosciuti. Statisticamente, in Europa si verificano circa 50-100 incidenti causati da fulmini ogni anno, con i campi sportivi particolarmente vulnerabili a causa della loro posizione esposta e delle attrezzature metalliche (porte, riflettori). La maggior parte degli infortuni non è causata da fulmini diretti, ma dalla cosiddetta tensione di passo, ovvero scariche elettriche che si propagano al suolo.