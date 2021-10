Coccodrillo uccide bambina di 8 anni, la tragedia sotto gli occhi degli amici

Una bambina di 8 anni è stata uccisa da un coccodrillo mentre nuotava in un fiume insieme ai sui amici. Il tragico incidente è successo mercoledì 13 ottobre nell’isola Molucche di Buru, in Indonesia, mentre i bambini nuotavano in un fiume noto nella zona come un habitat di coccodrilli. Tutto è successo sotto gli occhi degli amici, che nonostante il disperato tentativo di salvare l’amica, hanno ucciso con una lancia il rettile. Solo oggi venerdì 15 ottobre le autorità locali hanno ritrovato il corpo della bambina ancora intero. Le autorità del Korpos Rahmad Namlea del servizio di ricerca e soccorso locale, hanno dichiarato ai media locali che i bambini si recavano spesso al fiume per fare il bagno e per prendere l’acqua per cucinare. “Il fiume è pieno di coccodrilli di acqua salata”, ha spiegato Namlea. “Ci sono stati almeno due attacchi fatali negli ultimi dieci anni”. Anche se non esistono normative specifiche relative ai coccodrilli, questi rettili sono predatori all’apice e rappresentano un pericolo ben noto nel Top End per tutti che entrano nel loro habitat.

