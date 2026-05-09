VILLAGGIO DEL MADE IN ITALY A NAPOLI: DUE GIORNI DI SAPORI E TRADIZIONE

Domenica 10 e lunedì 11 maggio, Piazza Dante a Napoli si trasformerà in un grande Villaggio del Made in Italy. L’evento, organizzato da Casartigiani Napoli e Coldiretti Napoli, sarà un’ottima occasione per scoprire e sostenere le eccellenze italiane.

L’inaugurazione è prevista per domenica 10 maggio alle ore 10.30. Nel giorno della Festa della Mamma, sarà un’occasione in più per celebrare con i prodotti e i sapori della nostra terra!

Dalle 9:00 alle 14:00, gli stand di Campagna Amica Campania offriranno una selezione di prodotti ortofrutticoli freschi, formaggi, salumi, vino e street food contadino. Gli stand di Casartigiani Napoli, invece, presenteranno il meglio dell’artigianato locale: oreficeria, cioccolata, sartoria uomo, accessori moda donna e intarsio Sorrentino.