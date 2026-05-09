Escursionisti dispersi a Mugnano del Cardinale, salvati dal Soccorso Alpino

Intervento nella serata di ieri per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania nel territorio di Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, dove due giovani escursionisti si erano smarriti durante una passeggiata verso la località Acqua Serta.

L’allarme è stato lanciato alla centrale operativa del 118 che ha immediatamente attivato il CNSAS Campania dopo la richiesta di aiuto dei due ragazzi, impossibilitati a ritrovare il sentiero corretto.

Secondo quanto riferito, i giovani avevano intrapreso un’escursione nell’area montana del Mandamento ma, a causa di un errore di percorso, si sono ritrovati in difficoltà senza riuscire a orientarsi.

I tecnici del Soccorso Alpino più vicini alla zona hanno rapidamente individuato la possibile posizione dei dispersi e si sono diretti sul posto con un mezzo fuoristrada 4×4, raggiungendo i ragazzi in località Acqua del Litto.

Fortunatamente i due escursionisti erano in buone condizioni di salute e non hanno avuto bisogno di cure mediche. Dopo il ritrovamento sono stati accompagnati in sicurezza fino alla loro auto.

L’intervento si è concluso in tempi rapidi grazie alla tempestiva attivazione dei soccorsi e alla conoscenza del territorio da parte delle squadre operative.