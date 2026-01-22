Meteo Napoli e Campania: tra nubi e clima mite; venerdì stabile, ma segnali di peggioramento

La giornata di venerdì 23 gennaio a Napoli si apre e prosegue all’insegna di una relativa stabilità atmosferica. Il capoluogo partenopeo è interessato da condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con nubi irregolari alternate a brevi schiarite e assenza di fenomeni significativi. La visibilità si mantiene generalmente ottima, superiore ai 10 chilometri, contribuendo a un quadro meteorologico nel complesso tranquillo.

Le temperature risultano miti per il periodo, con valori compresi tra i 9 gradi delle ore notturne e una massima che raggiunge i 14 gradi, in linea con le medie stagionali. I venti soffiano prevalentemente dai quadranti meridionali, in particolare da SSE, con intensità moderata e qualche locale rinforzo lungo il litorale.

Il mare si presenta poco mosso, con una temperatura superficiale attorno ai 15,5 gradi, segno della persistente inerzia termica marina. Da segnalare, tuttavia, una qualità dell’aria giudicata mediocre: una criticità che nelle grandi aree urbane come Napoli tende ad accentuarsi nelle giornate caratterizzate da ventilazione debole e traffico sostenuto.

Allargando lo sguardo all’intera Campania, la situazione meteorologica mostra un’evoluzione graduale nel corso della giornata. La pressione atmosferica è in diminuzione, favorendo un progressivo aumento della nuvolosità, più compatta soprattutto nelle zone interne e settentrionali della regione. Se al mattino prevalgono condizioni di cielo molto nuvoloso ma asciutto, dal pomeriggio si osserva un ulteriore peggioramento, con le prime precipitazioni attese in serata, in particolare tra le province di Caserta e Benevento.

Le temperature massime regionali si mantengono comprese tra gli 8 e i 14 gradi, mentre le minime notturne non registrano variazioni di rilievo. Sulle aree appenniniche la quota neve si attesta intorno ai 1650–1700 metri, con possibili lievi abbassamenti nelle ore serali in concomitanza con l’arrivo delle precipitazioni.

Nel complesso, il venerdì campano si configura come una giornata di transizione: Napoli resta ai margini del peggioramento, ma non mancano segnali evidenti di un cambiamento del quadro meteorologico nelle ore successive.