Fuorigrotta, giovane ferito al braccio in un agguato notturno

Napoli – Una notte di paura nel quartiere Fuorigrotta: un uomo di 25 anni è rimasto ferito al braccio dopo essere stato colpito da un colpo di pistola in via Leopardi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il giovane, con precedenti penali, sarebbe stato avvicinato da un individuo con il volto coperto.

Il ferito, identificato dalle iniziali U.C., si è presentato alcune ore più tardi, intorno alle 6:40, al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. I medici lo hanno medicato e lo hanno dichiarato fuori pericolo di vita.

La polizia ha aperto un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e identificare l’autore del ferimento. Al momento, non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o collegamenti a precedenti vicende criminali.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione delle forze dell’ordine sulle violenze nelle aree urbane di Napoli, con pattugliamenti e controlli intensificati nelle ore notturne.