“Spaccio e crimine nei quartieri di Napoli: i carabinieri intervengono”

Da Porta Nolana a Scampia, passando per il Vasto e San Pietro a Patierno, la città sembra un mosaico di micro-crimini quotidiani. E i carabinieri della compagnia Stella hanno deciso di fare pulizia in poche ore.

Tra serrande socchiuse d’agosto e vicoli stretti, sono spuntati magazzini alimentari abusivi, allacci elettrici clandestini e pusher improvvisati con dosi da pochi euro. Non sono mancati coltelli e forbici appuntite, parcheggiatori abusivi pronti a spillare soldi e negozi gestiti senza alcuna autorizzazione.

Il bilancio parla chiaro: un 19enne georgiano e un 40enne napoletano denunciati per spaccio tra Porta Nolana e corso Garibaldi, un 61enne sudafricano fermato con un coltello e un 60enne di Camposano trovato con forbici da taglio a Scampia. Nei guai anche un 65enne sorpreso di nuovo a fare il parcheggiatore abusivo, nonostante le multe precedenti.

Nel Vasto i militari hanno chiuso un deposito di alimenti in condizioni igieniche “pietose”. A Secondigliano, un 39enne è stato trovato con kobret, eroina, crack e soldi provenienti dallo spaccio. Furti di energia? Sei pregiudicati in via Fava collegati alla rete pubblica senza contatore.

Controlli stradali serrati: 20 infrazioni, 25mila euro di multe e 4 veicoli sequestrati. Una mappa di Napoli che sembra un film noir, ma è solo la realtà di quartieri dove il crimine si insinua tra la vita di tutti i giorni.