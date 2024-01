NAPOLI. Via Foria: passeggia con la droga nello zainetto. Scoperto dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Decumani, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Foria, hanno notato un uomo aggirarsi con fare sospetto e lo hanno controllato rinvenendo all’interno del suo zaino, una busta con circa 100 grammi di eroina ed altri 3 involucri della stessa sostanza stupefacente, 420 euro e 2 telefoni cellulari.

Il predetto, 55enne della Tanzania con precedenti di polizia, anche specifici, ed irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed altresì denunciato per inottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio.