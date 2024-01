Sabato mattina, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato uno stabile in via Umbria a Melito di Napoli dove hanno rinvenuto, al piano interrato, in un locale tecnico condominiale, 21 panetti di hashish del peso complessivo di oltre 2 kg che sono stati sequestrati.