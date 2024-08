NAPOLI. Rissa a Foria, le immagini della vergogna inviate al deputato Borrelli: “Violenza inaccettabile alla presenza di agenti in divisa della Municipale. Aggressore prima arrestato e poi rimesso subito in libertà”

Rissa a Foria le immagini della vergogna inviate al deputato Borrelli: “Violenza inaccettabile alla presenza di agenti in divisa della Municipale. Aggressore prima arrestato e poi rimesso subito in libertà”

Le immagini della rissa scoppiata martedì 13 agosto sul corso Matteo Verde di Forio, finita con l’arresto di una persona che ha aggredito un carabiniere in borghese impegnato in attività di controllo a supporto della Polizia Locale, sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. La rissa è scaturita dopo che gli agenti avevano fermato un minore in sella ad una bici elettrica nella Ztl del comune isolano. Da qui una discussione con il padre del minore che è degenerata prima con insulti e poi con una aggressione violenta ai danni del carabiniere in borghese. L’aggressore si è visto convalidare l’arresto dal Gip che poi lo ha rilasciato. Per il militare si è reso necessario il ricovero in ospedale.

“Un’aggressione violenta e inaccettabile portata avanti nonostante la presenza di personale della Polizia Municipale in divisa, dunque riconoscibilissimo, che ha dovuto faticare non poco per fermare l’aggressore. La verità è che la violenza urbana è oramai fuori controllo, basta un nulla per far esplodere una rabbia ceca che non si placa nemmeno con la presenza di minori, in questo caso il figlio. Mi chiedo quale esempio questo padre gli abbia dato: quello che è possibile picchiare e insultare le forze dell’ordine, colpevoli solo di aver svolto il loro servizio di controllo”. Questo il commento del deputato Borrelli.

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/1538702596721323

(Comunicato stampa)