100 DI QUESTI GIORNI. Quadrelle – oggi è l’onomastico di Emilia Pellino

Cara Em ilia,

In questo giorno così speciale, voglio prendermi un momento per dirti quanto sei importante per me. Il tuo nome porta con sé una bellezza unica, proprio come te, e oggi lo festeggiamo con tutto l’amore che meriti.

Ogni volta che pronuncio il tuo nome, il mio cuore si riempie di gioia. Sei il mio faro, la mia musa e la mia compagna di vita. Spero che questo onomastico sia solo uno dei tanti momenti felici che condivideremo insieme.

Grazie per essere al mio fianco, per ogni sorriso, per ogni abbraccio e per tutto l’amore che mi regali ogni giorno. Non vedo l’ora di celebrare con te questo giorno speciale e tanti altri ancora.

Con tutto il mio amore,

Giuseppe ❤️