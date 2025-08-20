Napoli, controlli straordinari della Polizia di Stato: tre arresti per droga, resistenza e ricettazione

Giornate intense per la Polizia di Stato, impegnata in una serie di controlli straordinari sul territorio cittadino che hanno portato a tre distinti arresti per resistenza a Pubblico Ufficiale, spaccio e reati connessi ai motoveicoli.

Miano: inseguimento ad alta velocità, arrestato un 21enne

Nel quartiere Miano, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato una moto di grossa cilindrata che, alla loro vista, si è data a precipitosa fuga. Ne è nato un inseguimento per le strade cittadine, conclusosi in via della Liguria con la caduta del conducente, un 21enne napoletano.

Il giovane, nonostante la resistenza opposta agli operatori, è stato bloccato e trovato in possesso di uno sfollagente telescopico e di una pinza. Arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, è stato inoltre denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e sanzionato per guida senza patente, assenza di revisione e mancata copertura assicurativa.

Via Cesare Rosaroll: 37enne in fuga su scooter rubato

Sempre nella giornata di lunedì, in via Cesare Rosaroll, i poliziotti hanno intimato l’alt a un motoveicolo con due persone a bordo. Il conducente ha ignorato l’ordine e ha tentato la fuga, terminata in piazza Sant’Anna a Capuana. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, l’uomo ha investito un agente prima di essere bloccato dopo una colluttazione.

Dagli accertamenti è emerso che lo scooter risultava rubato e con targa contraffatta. Il 37enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e denunciato per ricettazione e riciclaggio. La donna che viaggiava con lui è stata sanzionata amministrativamente poiché trovata in possesso di piccole quantità di hashish e marijuana per uso personale.

Porta Capuana: colto in flagrante a spacciare cocaina

Nel quartiere di Porta Capuana, invece, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia hanno sorpreso un 56enne mentre cedeva una sostanza a un altro individuo in via Pietro Colletta. Alla vista della pattuglia, l’acquirente è riuscito a dileguarsi, mentre il pusher è stato fermato e trovato in possesso di 9 involucri di cocaina e 160 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione illecita ai fini di spaccio.

Il bilancio

Gli arresti rientrano nei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di droga, il possesso abusivo di armi e le condotte criminali legate all’uso dei motoveicoli. Le operazioni, condotte in diverse aree della città, confermano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel presidio del territorio e nella tutela della sicurezza dei cittadini.