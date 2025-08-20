Prefettura di Avellino: massima attenzione sugli ultimi episodi di cronaca

Avellino — La Prefettura di Avellino ha ribadito la massima attenzione e vigilanza in merito ai recenti episodi di cronaca verificatisi nel capoluogo e nell’hinterland.

Il Prefetto, Rossana Riflesso, fin dalle prime ore successive agli accadimenti, ha seguito personalmente l’evolversi della situazione, mantenendo un costante raccordo operativo con le Forze dell’Ordine impegnate sul territorio.

Gli episodi, ritenuti di particolare rilievo per la sicurezza pubblica, non saranno in alcun modo sottovalutati. A tal fine, nelle prossime ore si terrà in Prefettura una riunione tecnica di coordinamento, convocata per rafforzare ulteriormente i dispositivi di controllo e prevenzione.

Inoltre, nel mese di settembre è previsto un Comitato di più ampio respiro, cui prenderanno parte anche i Procuratori della Repubblica competenti per territorio, al fine di definire un quadro analitico e completo delle dinamiche in atto, con attenzione ad ogni profilo di competenza.

L’obiettivo delle istituzioni è garantire una risposta ferma e coordinata, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini, riaffermando la presenza costante dello Stato sul territorio irpino.